السوداني من مقر هيئة الحشد الشعبي: لن نسمح باستهداف مقاتلينا

منذ 44 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الحكومة العراقية لن تسمح بأي شكل من الأشكال باستهداف مقاتلي الحشد الشعبي، مشدداً على أن الهيئة تمثل "ركيزة أساسية" ضمن منظومة الأمن القومي العراقي.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها السوداني إلى مقر هيئة الحشد الشعبي في بغداد، حيث عقد اجتماعاً مع رئيس الهيئة فالح الفياض وعدد من القيادات الأمنية. وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، جدد السوداني دعمه الكامل لهذه القوة باعتبارها "تشكيلاً قانونياً ودستورياً" يعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.

ووصف السوداني المحاولات الرامية لوسم الحشد الشعبي بالقوة "الخارجة عن القانون" بأنها "محاولات تضليلية" تفتقر للواقعية، مشيراً إلى أن الهيئة تلتزم بكافة الأوامر والتعليمات العسكرية العليا. وأضاف بلهجة حازمة: "الحكومة لن تتسامح بعد الآن مع أي اعتداء أو استهداف يطال أي عنصر من الحشد الشعبي أو أي فرد في القوات المسلحة العراقية".

واستذكر القائد العام الدور التاريخي للحشد الشعبي في دحر تنظيم "داعش" الإرهابي والحفاظ على وحدة التراب العراقي استجابةً لفتوى "الجهاد الكفائي" التي أطلقتها المرجعية الدينية العليا. وفي إطار رد الجميل، وجّه السوداني بتخصيص قطع أراضٍ سكنية لعوائل الشهداء والجرحى من منتسبي الحشد، واصفاً القرار بأنه "أدنى استحقاق قانوني ووفاءً لتضحياتهم".

وعلى صعيد الوضع الإقليمي المتأزم، أصدر السوداني توجيهات مشددة للأجهزة الأمنية بضرورة الحفاظ على الاستقرار وحماية البعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد. وشدد على ضرورة تحييد العراق ومنع أي طرف من "جرّ البلاد إلى أتون الحرب المستعرة في المنطقة"، في إشارة إلى الصراع المتصاعد بين القوى الإقليمية والدولية.

تأتي زيارة السوداني وتصريحاته في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً غير مسبوق؛ حيث تعرضت مقرات تابعة للحشد الشعبي وجماعات مسلحة أخرى لسلسلة من الغارات الجوية الأمريكية رداً على استهداف سفارات وقواعد عسكرية.

يذكر أن هذا التصعيد قد اندلع في أعقاب الهجمات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على أهداف في إيران في أواخر شباط الماضي، وما تلاها من ردود صاروخية إيرانية استهدفت مصالح أمريكية في دول المنطقة، مما وضع العراق في قلب دائرة التوترات الأمنية المعقدة.