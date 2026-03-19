آكري (عقرة) تتأهب لعيد نوروز: شباب متطوعون يشيدون "مشعلاً عملاقاً" على قمة الجبل

اربيل (كوردستان24) - قبل شهرين من موعد الحدث المنتظر، بدأت خلية من النحل البشري عملها الدؤوب على المنحدرات الجبلية الوعرة لمدينة آكري (عقرة) في إقليم كوردستان، استعداداً للاحتفال بعيد نوروز.

المدينة التي تُعرف بكونها عاصمة الاحتفالات بنوروز، تشهد هذا العام استعدادات استثنائية لتقديم أجمل اللوحات البصرية التي تزين سماءها بالنيران التقليدية. وتعمل ثماني مجموعات شبابية تطوعية، تحت إشراف قائمقامية قضاء آكري، كخلية متكاملة لتهيئة وتعبيد الطرق الجبلية الوعرة التي تقود إلى قمتي "القلعة القديمة" و"قلعة ميري"، لتسهيل وصول المشاركين والسياح.

وفي حديثه عن التجهيزات، أوضح المتطوع دلشاد نبي أن الجهود متواصلة بلا كلل، مشيراً إلى أنهم تمكنوا من تجهيز نحو 325 مشعلاً يدوياً (خَتيرة) حتى الآن، إلى جانب حملات مستمرة لتنظيف المسارات الجبلية لضمان راحة وسلامة الزوار. من جانبه، أكد المتطوع شفان أحمد على وجود إصرار وتحدٍ بين الشباب لجعل احتفال هذا العام "الأجمل والأكثر تميزاً مقارنة بالسنوات الماضية".

مفاجأة هذا العام: مشعل عملاق على "قلعة ميري"

ما يميز احتفالات نوروز في آكري لهذا العام ليس فقط المشاعل اليدوية التي باتت أيقونة للمدينة، بل المعلم الجديد الذي تم تشييده خصيصاً للمناسبة. فقد تم بناء هيكل عملاق على شكل مشعل معدني حجري كبير جداً على قمة "قلعة ميري".

وأشار هندرين مصلح، المشرف على احتفالات نوروز في المدينة، إلى أن إيقاد النيران الرئيسية سينحصر هذا العام في القلعتين التاريخيتين. وأضاف: "تم نصب المشعل الضخم في قلعة ميري ليكون مركزاً لإيقاد النار الكبرى، وقد أنهينا كافة استعداداتنا لاستقبال السياح والضيوف الذين سيكون بإمكانهم مشاركتنا طقوس إشعال النار على قمة الجبل".

وبمجرد إيقاد النار في هذا المشعل العملاق ليلة الحادي والعشرين من مارس، من المتوقع أن ينعكس وهج النيران ليضيء سماء المنطقة بأكملها، في لوحة فنية ساحرة تعكس روح التجدد والانبعاث التي يمثلها عيد نوروز، لتثبت مدينة آكري مجدداً أنها الوجهة الأولى للاحتفال بأصالة هذا العيد.

تقرير: آري حسين – كوردستان24 - آكري (عقرة)