مظلوم عبدي في دمشق لبحث اتفاق "وقف إطلاق نار"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وصل قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، اليوم الخميس، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة تأتي تزامناً مع ترقب إعلان اتفاق رسمي وشامل لوقف إطلاق النار والعمليات القتالية بين "قسد" والحكومة السورية.

وفي هذا السياق، كشفت الصحفية في موقع "المونيتور"، عنبرين زمان، عبر حسابها على منصة (X)، أن عبدي يتواجد حالياً في دمشق بهدف التوقيع على اتفاقية "تۆكمة" (رصينة ومحكمة) مع رئيس الحكومة السورية، أحمد الشرع.

من جانبه، أكد مصدر في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لشبكة "كوردستان 24"، أن الإعلان الرسمي عن الاتفاق النهائي والشامل بين الطرفين بات وشيكاً جداً.

تفاصيل الاتفاق

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "كوردستان 24"، يتضمن نص الاتفاق المرتقب بنوداً سيادية وإدارية هامة، أبرزها:

الجانب العسكري: عدم دخول الجيش العربي السوري إلى المناطق الكردية في (رۆژئاوای کوردستان).

الأمن الداخلي: تولي قوات "الأسايش" مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المناطق الكردية.

الإدارة المشتركة: تشكيل إدارة مشتركة بين الجانبين للإشراف على إدارة مطار قامشلو والمعابر الحدودية في المنطقة.

تأتي هذه التحركات وسط تطلعات بأن ينهي هذا الاتفاق حالة التوتر العسكري ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاهمات السياسية والإدارية في البلاد.