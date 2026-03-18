رئيس البرلمان الإيراني: بدأنا مرحلة جديدة من المواجهة

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، دخول الصراع الدائر في المنطقة مرحلة جديدة ووصفها بـ "الاستراتيجية"، مؤكداً أن الشعب الإيراني تمكن من إحباط كافة مخططات الأعداء خلال الساعات الماضية.

وقال قاليباف في تدوينة عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء: "لقد أحبط الشعب الإيراني ليلة أمس كافة مخططات العدو".

مشيراً إلى أن لجوء الخصوم لاستهداف البنى التحتية نابع من حالة "الغضب واليأس" ومحاولة للتغطية على الإخفاقات الميدانية، واصفاً تلك الاستهدافات بأنها "نوع من الانتحار".

وشدد رئيس البرلمان على تحول جوهري في قواعد الاشتباك، قائلاً: "لقد ترسخت معادلة (العين بالعين)، وبدأ مستوى جديد من المواجهة"، في إشارة واضحة إلى جاهزية طهران للرد المباشر على أي تصعيد.

تأتي هذه التصريحات في ظل توتر أمني غير مسبوق تشهده المنطقة، أعقب الهجوم الجوي الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط الماضي، والذي أسفر عن مقتل قادة إيرانيين بارزين.

وردت طهران على تلك الهجمات بضربات صاروخية طالت أهدافاً في الداخل الإسرائيلي، بالإضافة إلى استهداف قواعد ومقار عسكرية تابعة للقوات الأمريكية في عدة دول بالمنطقة.