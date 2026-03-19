السعودية لإيران: توقفوا عن استهداف جيرانكم.. ونحن قادرون على الرد

أربيل (كوردستان24)- وجه وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران، مطالباً إياها بوقف اعتداءاتها على الدول الخليجية والعربية، ومؤكداً أن "هذا التمادي سيكون له ثمن".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الأمير فيصل بن فرحان فجر الخميس، في أعقاب اجتماع تشاوري استثنائي استضافته الرياض، وضم وزراء خارجية 11 دولة عربية وإسلامية (السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الأردن، مصر، سوريا، لبنان، أذربيجان، باكستان، وتركيا)، لبحث سبل تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وكشف وزير الخارجية السعودي أن توقيت استهداف طهران للرياض تزامناً مع انعقاد الاجتماع التشاوري يمثل "رسالة تصعيدية"، مشدداً على أن هذه الاعتداءات غير مبررة، خاصة وأن المملكة أكدت مسبقاً أن أراضيها لن تكون منطلقاً لأي أعمال عسكرية ضد دول الجوار.

وقال الأمير فيصل: "إيران لن تكون شريكاً حقيقياً لدول المنطقة وهي تتصرف بهذا النهج العدواني"، مشيراً إلى أن "الثقة معها قد تحطمت" نتيجة لسياسة الابتزاز ورعاية الميليشيات المسلحة، بما في ذلك الحوثيين.

وفنّد الوزير السعودي الادعاءات الإيرانية باستهداف قواعد أميركية، موضحاً أن المملكة أبلغت طهران صراحة بأنها لن تسمح باستخدام أصولها العسكرية في أي حرب، ومع ذلك تعرضت البنية التحتية السعودية لضربات منذ اليوم الأول.

وتساءل الأمير مستنكراً: "ما الغاية من استهداف مصافي النفط في الخليج؟"، محذراً من أن المساس بحرية الملاحة الدولية واستهداف الممرات الملاحية يضر بسلاسل الإمداد العالمية وتصدير الطاقة، وهو ما لن تقبل به الدول العربية والإسلامية التي تعد المتضرر الأكبر من هذه التصرفات.

وفيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية، أوضح الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة حاولت مراراً مد يد "الأخوة" للإيرانيين، وكان آخرها عبر "اتفاق بكين"، إلا أن الجانب الإيراني لم يقابل تلك المبادرات بالمثل، واستمر في أفكار الهيمنة الإقليمية وتصدير الثورة.

واختتم وزير الخارجية تصريحاته بالتأكيد على أن دول الخليج قادرة على الرد السياسي وغيره للدفاع عن أمنها، قائلاً: "إذا لم تتوقف إيران فوراً عن هذه الاعتداءات، فلن يكون هناك ما يستعيد الثقة"، مؤكداً أن "التصعيد الإيراني سيقابله تصعيد في الجهة المقابلة"، معرباً عن أمله في أن تعي طهران عواقب أفعالها وتتوقف عن استهداف جيرانها.