إيران تعدم ثلاثة أشخاص مدانين بالعمل لصالح إسرائيل وأمريكا خلال الاحتجاجات الأخيرة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطة القضائية الإيرانية الخميس، إعدام ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل رجال شرطة وتنفيذ عمليات لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع هذا العام.

وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن "ثلاثة أشخاص مدانين خلال أعمال شغب كانون الثاني/يناير بتهم القتل وتنفيذ عمليات لصالح النظام الصهيوني والولايات المتحدة، جرى اعدامهم شنقا هذا الصباح". وأضاف الموقع أن المدانين متورطون في قتل اثنين من رجال الأمن.

AFP