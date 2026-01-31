فارس عيسى: نتوقع إرسال الرواتب خلال الأسبوع الحالي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- رجح رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان حل مشكلة رواتب موظفي الإقليم وصدور قرار بصرفها خلال الأسبوع الحالي. وفيما يخص ملف رئاسة الجمهورية، كشف فارس عيسى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع أي طرف بهذا الشأن حتى الآن.

وفي تصريح أدلى به رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان فارس عيسى في بغداد اليوم السبت 31 كانون الثاني 2026، أوضح أن تأخر الرواتب يعود إلى طلب وزارة المالية الاتحادية بيانات من وزارة النفط تتعلق بحجم النفط الذي يصدره الإقليم.

وأضاف: نحن بصفتنا ممثلية حكومة الإقليم، وجهنا كتاباً رسمياً إلى وزارة النفط الاتحادية لتزويد وزارة المالية بالمعلومات المطلوبة.

وبشأن موعد إرسال المستحقات، قال عيسى من المفترض حسم المشكلة وإرسال رواتب شهر كانون الثاني خلال الأسبوع الحالي.

أما بخصوص ملف منصب رئيس الجمهورية، فقد أكد رئيس الممثلية أن التفاهمات لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي مع أي جهة، معرباً عن أمله في توصل الأطراف إلى اتفاق في القريب العاجل.

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت يوم الثلاثاء 27 كانون الثاني 2026، أن الفريق الفني التابع لها قام بإرسال قوائم رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب لشهر كانون الثاني إلى العاصمة بغداد.