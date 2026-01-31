فاضل ميراني ينفي التوصل إلى اتفاق نهائي بين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- نفى مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني الأنباء المتداولة بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، مؤكداً أن الأمور لم تحسم بعد حتى هذه اللحظة.

وفي تصريح للصحفيين اليوم السبت، 31 كانون الثاني 2026، أجاب فاضل ميراني بوضوح بكلمة "لا" رداً على سؤال حول ما إذا كان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق بشأن تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة وتحديد منصب رئيس الجمهورية.

وتشير تصريحات مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي إلى أنه على الرغم من استمرار الحوارات، إلا أن عقدة الخلافات حول توزيع المناصب وآلية إدارة المرحلة المقبلة لا تزال قائمة، ولم يصل الطرفان بعد إلى نقطة التوافق النهائي.

وعلى الرغم من عقد سلسلة من الاجتماعات السابقة بين الوفود التفاوضية من كلا الجانبين، إلا أن ملفي رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة ما يزالان عالقين دون حسم، كما يتضح من تصريحات ميراني الأخيرة.