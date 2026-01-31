وفد برلماني ألماني رفيع المستوى في أربيل لمناقشة أوضاع غرب كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وصل وفد من البرلمانيين الألمان برئاسة "بيريفان أيماز"، نائبة رئيس برلمان ولاية شمال الراين-وستفاليا، إلى العاصمة أربيل، ومن المقرر أن يعقد الوفد سلسلة من الاجتماعات الهامة.

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله كل من محافظ أربيل "أوميد خوشناو"، و"فالا فريد" البرلمانية عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان.

وصرح "ريناس جانو"، ممثل الجالية (الدياسبورا) في مقر بارزاني، بشأن أجندة الزيارة، مشيراً إلى أن الوفد الألماني لديه برنامج مكثف، ومن المقرر أن يجتمع مع كل من الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وبحسب المعلومات، سيقوم وفد البرلمانيين الألمان خلال زيارته بزيارة عدة مؤسسات تابعة لحكومة الإقليم. وسيكون المحور الرئيسي لمباحثاتهم مع مسؤولي الإقليم هو مناقشة الأوضاع في غرب كوردستان (روج آفا) وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والودية بين إقليم كوردستان وألمانيا.