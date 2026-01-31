بيريفان أيماز: الرئيس بارزاني لعب دوراً بارزاً في ترسيخ السلام في غرب كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكدت بيريفان أيماز، نائبة رئيس برلمان ولاية شمال الراين - وستفاليا الألمانية، على أهمية مكانة إقليم كوردستان كعامل رئيسي للاستقرار في المنطقة.

وفي تصريح خاص لـ كوردستان 24، أشارت أيماز إلى أن إقليم كوردستان شهد تطوراً ملحوظاً خلال العقود الماضية وأصبح مركزاً مهماً في الشرق الأوسط.

وأثنت أيماز على دور الرئيس مسعود بارزاني قائلة: "لقد لعب الرئيس بارزاني دوراً تاريخياً وكبيراً في تهدئة الأوضاع وترسيخ السلام في غرب كوردستان (روج آفا)".

وأشارت نائبة رئيس البرلمان إلى أن وحدة الكورد في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي كانت مهمة وحاسمة للغاية، وقالت: "يجب الحفاظ على تلك الروح وتلك العلاقات"، داعيةً في الوقت نفسه الحكومة الألمانية إلى تقديم دعم أقوى للشعب الكوردي في أوقات الشدائد والأزمات.

واقترحت أيماز تطوير العلاقات بين ألمانيا وكوردستان لتكون طويلة الأمد، وذلك من خلال تشجيع عمل الشركات الألمانية في إقليم كوردستان وتعزيز التبادل الثقافي بين الجانبين.

وفي جانب آخر من تصريحها، شددت بيريفان أيماز على أن حماية المكتسبات التي حققها الكورد في غرب كوردستان هي مسؤولية مشتركة. وأشارت إلى أن تعزيز البنية التحتية الاقتصادية والثقافية سيكون ضمانة لعدم بقاء العلاقات الألمانية-الكوردية محصورة في الإطار الأمني والعسكري فحسب، بل لتتحول إلى شراكة استراتيجية شاملة تخدم الاستقرار طويل الأمد في المنطقة.