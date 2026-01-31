غداً.. وفد من الإطار التنسيقي يزور أربيل لحسم ملفي رئيسي الجمهورية والوزراء

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- يتوجه وفد من "الإطار التنسيقي" إلى مدينة أربيل غداً، في مسعى لكسر الجمود السياسي وإنهاء حالة الانسداد التي تعتري عملية تشكيل الحكومة العراقية. وكشف عضو في ائتلاف دولة القانون أن الهدف من الزيارة هو وضع "خارطة طريق نهائية" لمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وفي إطار التحركات السياسية المتسارعة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، من المقرر أن يزور وفد الإطار التنسيقي عاصمة إقليم كوردستان غداً الأحد، 1 شباط 2026، لعقد اجتماعات مع الأطراف السياسية الرئيسية في الإقليم.

وصرح عبد الرحمن الجزائري، عضو ائتلاف دولة القانون، في حديث خاص لـ "كوردستان 24"، كاشفاً عن تفاصيل الزيارة: "إن توجه وفد الإطار التنسيقي إلى أربيل يعد خطوة حاسمة، والهدف منها هو التباحث حول ملفين حساسين، وهما حسم منصب رئيس الجمهورية وتحديد ملامح رئيس الوزراء المقبل للعراق".

وبحسب المعلومات المتوفرة، يهدف الوفد من خلال هذه الزيارة إلى فتح باب الحوار مع الحزبين الرئيسيين في كوردستان (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) بشأن منصب رئيس الجمهورية.

ويرى مراقبون أن الإطار التنسيقي يسعى للحصول على تأكيدات وضمانات من القوى الكوردية لدعم مرشحه لرئاسة الحكومة الاتحادية، مقابل تسهيل عملية تمرير المرشح الكوردي لمنصب رئاسة الجمهورية.

وتأتي هذه الزيارة المهمة لوفد الإطار إلى أربيل في وقت من المفترض فيه أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة غداً في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.