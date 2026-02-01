الرئيس بارزاني والشرع يبحثان الاتفاق بين قسد ودمشق

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- تلقّى الرئيس مسعود بارزاني، في وقتٍ متأخر من مساء السبت، اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بحثا خلاله الاتفاق الذي أبرمته قوات سوريا الديمقراطية ودمشق.

وأكد الشرع حرص بلاده على حقوق الكورد الوطنية والسياسية والمدنية، مشدداً في الوقت ذاته على مساواة جميع السوريين أمام اقانون وتمتعهم بحقوقهم المتساوية.

من جانبه، بارك الرئيس بارزاني الاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق، مؤكداً ضرورة تنفيذه بما يضمن وحدة سوريا واستقرارها، وفق ما نقلته الإخبارية السورية الرسمية.

وفي ختام المحادثة الهاتفية، شدد الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في تنفيذ الاتفاق وتحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة.