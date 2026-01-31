وصول دفعة جديدة من سجناء داعش في سوريا إلى العراق

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تستمر عملية نقل معتقلي تنظيم داعش من السجون السورية إلى العراق، وحسب معلومات تداولتها وسائل إعلام عربية، فمن المقرر نقل 150 عنصراً إضافياً من التنظيم إلى الأراضي العراقية قريباً.

وصرح مصدر أمني (طلب عدم الكشف عن هويته) لوسائل إعلام عربية، اليوم السبت 31 كانون الثاني 2026، بأن العراق استعاد حتى الآن 953 معتقلاً من تنظيم داعش كانوا محتجزين في سوريا، مشيراً إلى أن سوء الأحوال الجوية في الأيام القليلة الماضية تسبب في تباطؤ وتيرة عملية النقل.

وكشف المصدر أنه من المتوقع وصول 150 معتقلاً آخرين إلى العراق اليوم أو غداً، مؤكداً أن التوترات الأخيرة التي حدثت بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والجيش العربي السوري (بمساندة مجموعات مسلحة) ساهمت في التعجيل بعملية النقل، إلا أن الاتفاق الأخير المبرم بين الطرفين قد يؤدي إلى تقليص عدد المعتقلين الذين كان من المقرر نقلهم في هذه الدفعة.

وأوضح المصدر أن من بين الـ 953 معتقلاً الذين نُقلوا حتى الآن، يوجد 3 عراقيين فقط، بينما ينتمي الباقون إلى جنسيات مختلفة، أغلبهم من دول أوروبية وآسيوية.

وكانت الدفعة الأولى من هؤلاء المعتقلين قد وصلت من سوريا إلى العراق الأسبوع الماضي، وضمت 150 شخصاً من القيادات البارزة في التنظيم ومن حملة الجنسيات الأوروبية، وجميعهم من مستوى القيادات الذين سبق لهم المشاركة في العمليات الإرهابية للتنظيم داخل الأراضي العراقية.

يذكر أنه في 21 كانون الثاني 2026، أعلن الجيش الأمريكي البدء بنقل سجناء داعش من السجون السورية، وهو ما أثار مخاوف لدى دول المنطقة وأوروبا بشكل عام، وسط تحذيرات بضرورة اتباع إجراءات أمنية مشددة أثناء النقل وفرض رقابة صارمة عليهم داخل العراق.

من جانبها، طالبت الحكومة العراقية في عدة مناسبات الأمم المتحدة والدول الأوروبية باستعادة مواطنيها من حملة الجنسيات الأجنبية المنتمين للتنظيم، لمحاكمتهم وإنزال العقوبات بحقهم في بلدانهم الأصلية، وذلك لتخفيف الأعباء والمخاطر الأمنية عن العراق، ومنعاً لتهديد استقرار المنطقة في حال عودة نشاط التنظيم مجدداً.