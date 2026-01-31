ماكرون يبارك الاتفاق بين دمشق و"قسد" في اتصال هاتفي مع الشرع

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحث خلاله الجانبان آخر التطورات السياسية على الساحتين المحلية والإقليمية، وسبل تعزيز مسار الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا.

وتصدر "الاتفاق الشامل" الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) جدول أعمال الاتصال؛ حيث أعرب الرئيس الفرنسي عن مباركته لهذا الاتفاق، مؤكداً دعم بلاده لضرورة تنفيذه بشكل كامل بما يضمن وحدة الأراضي السورية وصون سيادتها.

من جانبه، أكد ماكرون التزام فرنسا بمواصلة التنسيق مع الحكومة السورية لدعم الشعب السوري في مسارات الاستقرار والعدالة، ومساندة جهود إعادة إعمار ما دمرته الحرب، بما يسهم في دفع المسار السياسي السوري نحو الأمام.