نيجيرفان بارزاني: علينا أن نجعل من ذكرى الأول من شباط منطلقاً لتجاوز الخلافات

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، بياناً بمناسبة الذكرى الـ 22 على فاجعة الأول من شباط فبراير.

وفيما يأتي نص البيان:

نستذكر اليوم بإجلال وإكبار الشهداء الخالدين لفاجعة الأول من شباط 2004، عندما استهدف الإرهابيون الظلاميون في صباح يوم عيد وبحقد أسود، مقرّين رئيسين للحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل، فاستشهد وأصيب كوكبة من القادة والمناضلين البارزين والمواطنين الأبرياء.

يمثل شهداء الأول من شباط رمزاً للتعايش، ووحدة الصف، وامتزاج دماء أبناء كوردستان في سبيل الحرية والعزة. لقد استشهدوا وهم يتبادلون التهاني بالعيد ويعملون على تمتين أواصر الوئام والمحبة، لذا فإن إحياء ذكراهم ليس مجرد استذكار لألم، بل هو تأكيد على القيم العليا التي ضحوا بأرواحهم من أجلها.

وخير وفاء لدماء شهداء الأول من شباط وجميع شهداء كوردستان، هو حماية المنجزات، وتعميق روح الوئام والعمل المشترك ووحدة الصف بين الأطراف السياسية. علينا أن نجعل هذه الذكرى منطلقاً لتجاوز الخلافات وللعمل من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا، مستقبل يليق بتضحيات شهدائنا.

تحية وسلاماً للأرواح الطاهرة لشهداء الأول من شباط وجميع شهداء كوردستان. المجد والشموخ لذويهم الأعزة.



نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

1 شباط 2026