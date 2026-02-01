الرئيس بارزاني والشرع يؤكّدان على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في سوريا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أصدر مقر بارزاني، اليوم الأحد، بياناً بشأن المكالمة الهاتفية التي جرت في وقتٍ متأخر من مساء السبت، بين الرئيس مسعود بارزاني والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.

وجاء في البيان، أن الرئيس بارزاني والشرع بحثا الأوضاع في سوريا وآخر التطورات، كذلك الاتفاق المبرم بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية والخطوات المقبلة.

وأشار البيان، إلى أن المكالمة تضمنت تأكيد الجانبين على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في سوريا، كما تم التأكيد مجدداً على أن الحوار والتفاهم هما السبيل الوحيد لحل المشاكل والخلافات.