مسرور بارزاني: لم يُتوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن منصب رئيس الجمهورية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد، إن الرئيس بارزاني أدّى دوراً رئيسياً في تقريب وجهات النظر لوقف التصعيد وتثبيت الهدنة.

حديث مسرور بارزاني، جاء خلال حديثٍ للصحفيين اليوم الأحد عقب مشاركته في مراسيم إحياء فاجعة الأول من شباط.

وكشف عن التوصل لاتفاق مبدئي بين دمشق و"قسد"، معرباً عن أمله في توسيع هذا الاتفاق ليعم الأمن والاستقرار في سوريا عموماً، والمناطق الكوردستانية على وجه الخصوص.

وشدد في حديثه على ترحيبه بوقف القتال، مؤكداً أن تثبيت حقوق مكونات سوريا كافة، وتحديداً الكورد، في الدستور وبشكل قانوني، يصب في مصلحة الجميع ويحقق السلام الدائم.

وبشأن منصب رئيس جمهورية العراق، أوضح رئيس الحكومة أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق حول المنصب حتى الآن.

مشيراً إلى انتظار وصول الوفود السياسية للقاء الرئيس بارزاني وقيادة الحزب الديمقراطي، ليتم في ضوء ذلك اتخاذ القرار المناسب بما ينسجم مع المتطلبات والمصالح العليا للشعب الكوردي.

كما جدد التأكيد على الموقف الثابت من تشكيل حكومة الإقليم، موضحاً أنه ورغم مرور أكثر من عام على إجراء انتخابات كوردستان، فإن الحزب الديمقراطي متمسك بضرورة احترام أصوات الناخبين واعتماد نتائج الانتخابات أساساً لتشكيل الكابينة الحكومية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحوارات مع بغداد لا تزال مستمرة ولم تفضِ إلى اتفاق نهائي بعد.

وفي ختام تصريحه، ورداً على سؤال بشأن تأثير الخلاف بين الحزبين (الديمقراطي والوطني) بشأن رئاسة الجمهورية على تشكيل الكابينة العاشرة للإقليم، عدّ رئيس الحكومة المسألتين قضيتين منفصلتين تماماً؛ إحداهما تتعلق بانتخابات الإقليم والأخرى بالانتخابات الاتحادية، مستبعداً أن يؤثر الخلط بينهما على تغيير الحقائق، مشدداً على ضرورة النظر إليهما كملفين ومسألتين مختلفتين.