العراق على موعدٍ مع انخفاضٍ في درجات الحرارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية في العراق، أن "غداً الاثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع هطول أمطار خفيفة الشدة في بعض أقسام المنطقة الشمالية، ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (4-6) كم".

وتابعت الهيئة في بيانٍ لها، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 11، دهوك 12، أربيل 14، نينوى 15، كركوك 17، الأنبار 19، صلاح الدين 20، ديالى 21، بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل والديوانية وواسط وميسان والمثنى 23، وذي قار والبصرة 24".

وأضاف البيان أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائماً وفرص لهطول زخات مطر خفيفة الشدة على المرتفعات الجبلية من المنطقة الشمالية وبعض أقسام المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (4-6) كم".

وأشار إلى أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع هطول زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في أغلب مدن البلاد تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (4-6) كم".

موضحاً أن "الخميس القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع هطول أمطار خفيفة الشدة ومتقطعة في المنطقة الشمالية والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، ويتحسن الطقس ليلاً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س مع احتمالية لتشكل غبار خفيف، وتنخفض سرعتها ليلاً الى (10-20) كم/س، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (4-6) كم وفي الغبار (2-4) كم".