بدء حظر التجوال في قامشلو "قامشلي"

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل "كوردستان 24" في قامشلو، ببدء حظر التجوال في المدينة.

وأشار المراسل إلى أن قوات تابعة لوزارة الداخلية السورية ستدخل إلى المدينة، مبيناً أن هذه القوة الأمنية تتألف من 125 عنصراً، كما سيتم إعادة تسليم مطار قامشلو إلى الحكومة السورية.

ويأتي نشر القوة الأمنية التابعة للحكومة السورية في قامشلو ضمن إطار تنفيذ الاتفاق الشامل المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وبعد تسليم مطار قامشلو والمعابر الحدودية إلى الحكومة السورية، ستشمل المرحلة الثانية تسليم الحقول النفطية أيضاً.

أما من الناحية الأمنية، فستدخل القوات التابعة لوزارة الداخلية السورية إلى مراكز مدينتي الحسكة وقامشلو، وتبدأ عملية دمج القوات الأمنية (الأسايش) في المنطقة.

وكانت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) في منطقة الجزيرة، غرب كوردستان، قررت فرض حظر للتجوال في مدينتي الحسكة وقامشلو لمدة يومين (منفصلين لكل مدينة).

يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية للحفاظ على الأمن والاستقرار وضمان سلامة المواطنين في هذه المرحلة الحساسة، حيث تمر المنطقة بتغييرات أمنية وسياسية هامة.

وبحسب بيان هيئة الداخلية الصادر الأحد، 1 شباط 2026، وتم تطبيق حظر التجوال في مدينة الحسكة يوم الاثنين، 2 شباط 2026، من الساعة 6:00 صباحاً واستمر حتى الساعة 6:00 مساءً.

أما في مدينة قامشلو، فقد حُدد موعد حظر التجوال يوم الثلاثاء، 3 شباط 2026، من الساعة 6:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً أيضاً.

وشددت قوى الأمن الداخلي على ضرورة الالتزام التام من قبل المواطنين بمضمون هذا القرار، داعية الجميع إلى احترام التعليمات. وأشارت إلى أن أي شخص يخالف القرار سيعرض نفسه للمساءلة والإجراءات القانونية الصارمة. تهدف هذه الخطوة الأمنية إلى تهيئة الظروف المناسبة لتمكين القوى الأمنية من أداء مهامها في حماية المنطقة والمواطنين بأفضل صورة ممكنة.

