النزاهة الاتحادية: 26 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات الخاصة خلال كانون الثاني

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة نشاطاتها وعملياتها المنفذة خلال شهر كانون الثاني الماضي لعام 2026، فيما أكدت صدور عشرات أوامر القبض والاستقدام بحق كبار المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "جهودها في مكافحة الفساد وملاحقة المتجاوزين على المال العام أسفرت خلال الشهر الماضي عن تنفيذ 101 عملية ضبط، تم من خلالها ضبط 23 متواهماً بالجرم المشهود".

وأضاف البيان أن "القضاء أصدر 26 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات الخاصة، فيما بلغ عدد أحكام الإدانة القضائية الصادرة 30 حكماً، شملت 37 مداناً بأحكام قضائية مختلفة".

وفيما يخص ملف استرداد الأموال، أشارت الهيئة إلى "العمل على 64 ملفاً تتعلق بتسلم الهاربين والأموال المهربة خارج البلاد، أما على صعيد كشف الذمة المالية، فقد بلغ عدد الاستمارات المتسلمة للمشمولين 4604 استمارة، حيث كشفت التدقيقات عن وجود 8 حالات تضارب مصالح بين المشمولين بالكشف".

وعلى المستوى التوعوي والبحثي، أوضحت الهيئة أنها "أنجزت 33 نشاطاً شملت البحوث والدراسات والتقارير الإحصائية، بالإضافة إلى إقامة الدورات والورش والندوات التثقيفية، فضلاً عن استمرار زيارات مراقبة الأداء الوظيفي وتشخيص السلبيات في مؤسسات الدولة ومعالجتها".