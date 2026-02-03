مايكل ريغاس لـ كوردستان24: نسعى إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة في العراق

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- صرح نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الإدارة والموارد بأنهم يريدون أن تكون الحكومة العراقية الجديدة مسالمة، مؤكداً الإصرار على نزع سلاح الجماعات المسلحة.

وذكر مايكل ريغاس، نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الإدارة والموارد، في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، أنهم يريدون أن تكون الحكومة العراقية الجديدة مسالمة وقادرة على نزع سلاح الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى العمل لصالح جميع العراقيين.

وبخصوص الأنباء المتداولة حول استبدال "مارك سافايا" بـ "توم باراك" في ملف العراق، قال نائب وزير الخارجية الأمريكي: "ليس لدينا أي إعلان رسمي بهذا الشأن حتى الآن، لكن توم باراك قام بعمل جيد ومتميز في سوريا وخدم أجندة دونالد ترامب بشكل جيد".

وأشار ريغاس إلى أنه زار العراق وإقليم كوردستان مؤخراً، حيث تم افتتاح القنصلية الأمريكية الجديدة في أربيل، والتقى بعدد من المسؤولين السياسيين والحكوميين، وحث المسؤولين العراقيين على الإسراع في تشكيل الحكومة والعمل على نزع سلاح الجماعات المسلحة، بحيث تندمج تلك الجماعات في العمل السياسي بشكل سلمي.

وبشأن وجود "فيتو" على بعض الشخصيات، قال مايكل ريغاس: "الرئيس ترامب أدلى مؤخراً بتعليقات واضحة حول تشكيل الحكومة العراقية ورغبة الولايات المتحدة، وقد أوضح الأمور تماماً".

وأضاف نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الإدارة والموارد: "نعلم أن هناك نوعاً من العرف السياسي لتقاسم السلطات بين مكونات العراق، ونشجع الجميع على تشكيل حكومة مسالمة وقوية، قادرة على العمل لصالح جميع العراقيين والتعاون دبلوماسياً مع أمريكا والعالم أجمع".

وفي ختام حديثه قال: "ليس لدي تعليق بشأن تغيير مارك سافايا ومجيء توم باراك لتسلم ملف العراق، لكن باراك قام بعمل استثنائي للرئيس ترامب، سواء بصفته سفيراً للولايات المتحدة في تركيا أو كمبعوث خاص للولايات المتحدة في سوريا".