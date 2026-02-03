بزشكيان يوجه الخارجية الإيرانية لبدء مفاوضات مع واشنطن

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء 3 شباط/فبراير 2026، عن صدور توجيهات رسمية لوزير خارجيته، عباس عراقجي، بفتح باب التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلبات دول صديقة في المنطقة.

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس"، أوضح بزشكيان أن القرار جاء "ترحيباً بطلبات الدول الصديقة في المنطقة، ورداً على مقترح الرئيس الأمريكي بشأن التفاوض". وأضاف الرئيس الإيراني أنه أصدر تعليماته لوزير الخارجية لتهيئة الظروف لمفاوضات "عادلة" تقوم على مبادئ "العزة والحكمة والمصلحة الوطنية"، مشدداً على ضرورة توفر "مناخ مناسب بعيداً عن التهديدات والتوقعات غير المنطقية".

تأتي هذه التصريحات غداة تقرير نشره موقع "أكسيوس" الإخباري أمس الاثنين، كشف فيه عن اجتماع مرتقب يوم الجمعة المقبل في مدينة إسطنبول التركية، يجمع بين "ستيف ويتكوف"، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، للبحث في ملف البرنامج النووي الإيراني.

يُذكر أن العاصمة العمانية مسقط كانت قد احتضنت جولة مفاوضات سابقة بين الطرفين في شهر أيار/مايو الماضي بوساطة عُمانية، إلا أن تلك الجهود لم تفضِ إلى نتائج ملموسة بسبب اندلاع ما عُرف بـ "الحرب 12"، والتي تخللتها ضربات جوية إسرائيلية وأمريكية مكثفة استهدفت منشآت نووية وعسكرية في العمق الإيراني.