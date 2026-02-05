بحضور الرئيس بارزاني.. أربيل تحتضن مؤتمر ميزوبوتاميا الطبي

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- بحضور الرئيس بارزاني، ينطلق اليوم الخميس 5 شباط 2026، مؤتمر ميزوبوتاميا الطبي الحادي عشر بحضور ومشاركة نخبة من الأطباء والأخصائيين المحليين والدوليين، كما سيلقي الرئيس بارزاني كلمة خلال المؤتمر.

وفي مقابلة خاصة مع "كوردستان 24"، صرح الدكتور باساك برزنجي، رئيس المؤتمر ونقيب أطباء كوردستان، أن المؤتمر شهد هذا العام إقبالاً كبيراً، حيث سجل أكثر من 2564 طبيباً وخبيراً للمشاركة فيه.

وأشار إلى أن المشاركين يمثلون أجزاء كوردستان الأربعة، بالإضافة إلى حضور متميز للأطباء الكورد من دول المهجر مثل كندا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، والسويد، والنرويج، وكازاخستان، ودول الخليج.

وبحسب قول برزنجي يتضمن برنامج المؤتمر 130 محاضرة وندوة علمية تغطي 24 تخصصاً طبياً مختلفاً. ويسلط الضوء على أحدث الابتكارات الطبية التي طورها أطباء كرد، من بينها:

الابتكارات المتعلقة بالقلب الاصطناعي للدكتور آزاد نجار.

الجراحة الروبوتية وعمليات نقل الكبد بالروبوت بإشراف البروفيسور غازي زيباري.

التقنيات الحديثة في علاج الأورام السرطانية للبروفيسور حسين بكتاش.

أحدث العلاجات لمرض السكري والسرطان المكتشفة عالمياً.

أوضح الدكتور برزنجي أن المؤتمر يحظى بدعم 20 شركة استراتيجية تساهم في تقديم الدعم المادي وتعريف الأطباء بأحدث الأدوية والتقنيات العلاجية التي دخلت سوق كوردستان حديثاً.

وفي إنجاز علمي متميز، حصل المؤتمر للمرة الثانية على اعتماد "الكلية الملكية للأطباء" في بريطانيا لنظام التطوير المهني المستمر (CPD)، مما يؤكد أن الأبحاث والمحاضرات المقدمة تتماشى مع أعلى المعايير الطبية العالمية.

يهدف المؤتمر من خلال هذه الفعاليات إلى "تغيير الممارسة الطبية" (Practice Changing) عبر تحديث معلومات الأطباء وحثهم على تبني أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية لتقديم أفضل خدمة للمرضى في إقليم كوردستان.

ويستمر مؤتمر ميزوبوتاميا الطبي لمدة يومين، حيث يسلط الضوء على التطورات الصحية والطبية العالمية، بالإضافة إلى مناقشة سبل علاج الأمراض الشائعة والسيطرة عليها.