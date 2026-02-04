عراقجي يعلن أن المباحثات مع واشنطن مقررة الجمعة في سلطنة عمان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المباحثات مع الولايات المتحدة حول برنامج بلاده النووي لا تزال مقررة الجمعة في سلطنة عمان، رغم معلومات نقلها موقع اكسيوس مفادها أن المفاوضات على وشك الانهيار.

وكتب عراقجي على منصة إكس الاربعاء "المحادثات النووية مع الولايات المتحدة مقررة في مسقط الجمعة قرابة الساعة العاشرة صباحا"، شاكرا السلطنة "على قيامها بكل الترتيبات الضرورية".

وفي وقت سابق، أكّدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن المحادثات مع إيران لا تزال على جدول الأعمال في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأكدت إيران رغبتها في التوصل إلى حل دبلوماسي، مشددة على ضرورة أن تقتصر المحادثات على الملف النووي، رافضة أي مفاوضات بشأن برنامجها الصاروخي أو قدراتها الدفاعية.

واتفقت واشنطن وطهران على إجراء محادثات بعدما هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعمل عسكري ضد إيران، فيما توعّدت طهران برد حازم على أي هجوم يطالها.

ومن جهته، قال مصدر إقليمي مطّلع على الملف إن المحادثات التي كانت مرتقبة الجمعة في إسطنبول كان يتوقع أن تتناول "الملف النووي والصواريخ والمجموعات المدعومة من إيران، بمشاركة دول أخرى من المنطقة".

وأفاد المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته أيضا، بأن إيران "تسعى الآن إلى حصر جدول الأعمال في مسألة النووي فقط، وتريد إجراء محادثات حصرا مع الولايات المتحدة".

وأضاف أن "إيران لا تقترح نقل الاجتماع إلى سلطنة عُمان؛ إنها تدعو منذ البداية إلى اجتماع مختلف بالكامل".