الولايات المتحدة تستعد للانسحاب من غربي كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تستعد الولايات المتحدة لإجراء انسحاب عسكري كامل من مناطق غربي كوردستان.

وبحسب تقرير للتلفزيون الرسمي السوري، نقلاً عن مصادر محلية، فإن القوات الأمريكية بدأت تحضيراتها لإخلاء قاعدة "الشدادي" العسكرية في محافظة الحسكة. وأشارت المصادر إلى وصول عدد من الشاحنات من العراق إلى القاعدة، حيث غادرت عائدة نحو الأراضي العراقية بعد تحميلها بالمعدات واللوازم العسكرية.

في الوقت نفسه، رُصدت تحركات مماثلة في قاعدة "خراب الجير"، مما يعزز التوقعات باحتمالية وجود خطة لانسحاب أوسع نطاقاً.

تتمركز القوات الأمريكية في سوريا منذ عام 2014 كجزء من التحالف الدولي ضد داعش، ويُقدر عدد جنودها بنحو 900 جندي، تركزت مهمتهم الأساسية على دعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الحرب ضد التنظيم.

وتأتي هذه التطورات في ظل المتغيرات السياسية والعسكرية الأخيرة في سوريا، فبعد وصول الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع إلى السلطة، بدأت المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية لدمجها في الجيش السوري. هذه التحولات دفعت واشنطن لإعادة النظر في وجودها العسكري، خاصة مع اعتبار المهمة الأساسية لـ"قسد" في مواجهة داعش قد انتهت.

ومن المتوقع أن يكتمل انسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية عام 2026، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على الوجود الأمريكي في سوريا، كون القواعد في العراق تمثل شريان الدعم اللوجستي للعمليات في الداخل السوري.

ويرجح مراقبون أن يتم الانسحاب الأمريكي من سوريا على مراحل، تتضمن إغلاق قواعد العمليات وتقليص عدد الجنود تدريجياً، يأتي هذا في وقت لا تزال فيه المخاوف قائمة بشأن احتمال عودة ظهور تنظيم داعش وزيادة نشاط مسلحيه في المنطقة.