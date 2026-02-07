لورستان.. الثلوج تبلغ 3 أمتار وتقطع الطرق الرئيسية

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تجتاح موجة من التساقط الكثيف للثلوج والأمطار الغزيرة كافة محافظات شرق كوردستان وأجزاء واسعة من إيران، في ظاهرة جوية غير متوقعة أدت إلى تأثيرات ملحوظة على سير الحياة اليومية وحركة التنقل في مختلف المناطق.

في محافظة كرمانشاه، وتحديداً في مدينة "سرمست"، غطت الثلوج الكثيفة الشوارع والأزقة بالكامل، واصفةً إياها بـ"الوشاح الأبيض". وأكد سكان محليون أن هذه الموجة تُعد الأشد منذ سنوات، حيث تسببت في إغلاق العديد من الطرق الرئيسية والفرعية وتعطيل الأعمال اليومية للمواطنين.

من جانبه، صرح صادق ضيائيان، مدير إدارة الأزمات في منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية، لوسائل الإعلام قائلاً: "من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في مناطق غرب وجنوب غرب البلاد خلال الـ 24 ساعة القادمة. وفي الوقت نفسه، ستشهد المناطق الباردة والجبلية، وفي مقدمتها سلسلة جبال زاغروس، تساقطاً كثيفاً للثلوج".

ووجه ضيائيان نداءً عاجلاً للمواطنين بضرورة توخي الحذر الشديد وتجنب السفر غير الضروري، خاصة في الطرق الجبلية، نظراً لمخاطر حدوث انهيارات ثلجية وزيادة حوادث السير.

أما الحدث الأبرز في هذه الموجة، فقد سُجّل في محافظة لوڕستان، وتحديداً على طريق "أليغودرز" (إیلی گودرز)، حيث أفادت التقارير الرسمية بوصول سمك الثلوج إلى نحو 3 أمتار. هذا الارتفاع القياسي أدى إلى إغلاق الطريق تماماً، وهو طريق حيوي يُستخدم لنقل البضائع والمسافرين بين عدة مدن رئيسية.

وتعمل حالياً فرق إزالة الثلوج التابعة للجهات الحكومية والمنظمات التطوعية بجهود مكثفة لفتح الطرق العالقة وإنقاذ المواطنين المحاصرين وسط الثلوج. ورغم أن هذا الطريق معروف بتراكم الثلوج فيه شتاءً، إلا أن الكميات المسجلة هذا العام وُصفت بأنها "غير مسبوقة" مقارنة بالسنوات الأخيرة.

ولم تقتصر آثار الموجة القطبية على حركة المرور فحسب، بل امتدت لتشكل أزمة في الخدمات الأساسية؛ حيث انقطعت إمدادات التيار الكهربائي ومياه الشرب في بعض المناطق، لا سيما القرى النائية والبعيدة التي تعاني من صعوبة الوصول إليها في ظل هذه الظروف الجوية القاسية.