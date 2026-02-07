محافظ الحسكة يباشر مهامه ويجتمع مع وفد من وزارة الداخلية السورية

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل "كوردستان 24" في مدينة الحسكة، اليوم السبت 7 شباط 2026، بعقد اجتماع بين وفد رفيع المستوى من وزارة الداخلية السورية وإدارة محافظة الحسكة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "كوردستان 24"، فإنه من المقرر أن يبدأ محافظ الحسكة الجديد مهامه رسمياً اليوم، ويباشر ممارسة صلاحياته وإدارة شؤون المحافظة.

ودخلت وحدات من قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية، إلى مدينة الحسكة، وذلك في إطار اتفاق جرى التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وفي أول تصريح صحفي له، أعلن مروان علي، مدير أمن الحسكة الجديد، أن وصول هذه القوات يأتي ضمن بنود الاتفاق المبرم بين الجانبين، مؤكداً أن العمل جارٍ على تنفيذ كافة بنود الاتفاق "خطوة بخطوة" وبشكل تدريجي.

وأوضح علي، أن الغاية الأساسية من هذا التحرك هي إعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة، قائلاً: "سنعمل بالتنسيق والتعاون المشترك مع قوى الأمن الداخلي التابعة لـ (قسد) لحماية المنطقة، وخلال الأيام القليلة القادمة ستعود كافة الأمور إلى مسارها الصحيح".

من جهته، أكد مسؤول رفيع في قوى الأمن الداخلي التابعة لـ"قسد" في الحسكة، أن دخول قوات وزارة الداخلية السورية تم بناءً على تنسيق مسبق ووفقاً للاتفاقات الموقعة، مشدداً على أن العملية تمت بسلاسة تامة دون وقوع أي توترات أو احتكاكات بين الطرفين.

يُذكر أن هذه الخطوة تهدف إلى توحيد الجهود الأمنية وتثبيت حالة الاستقرار في المدينة، بما يخدم المصلحة العامة للسكان في المنطقة.