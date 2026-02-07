مرصدٌ بيئي يحذّر: مياه دجلة ملوثة بمواد عضوية خطرة تهدد 4 محافظات عراقية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مرصد العراق الأخضر، تحذيراً بيئياً عاجلاً بشأن تلوث مياه نهر دجلة لاحتواءه على مواد عضوية خطرة جداً، مهدداً صحة ملايين السكان في 4 محافظات رئيسة هي بغداد، واسط، ميسان والبصرة.

وذكر المرصد، في بيان له اليوم السبت، أن "بغداد وواسط وميسان والبصرة تعتمد على نهر دجلة الذي يحتوي على ملوثات عضوية خطرة جداً، صناعية وزراعية، أبرزها ثنائي الفينيل متعدد الكلور، والفثالات (DEHP)، والمركبات العضوية المتطايرة (VOCs)".

موضحاً أن هذه المواد "تسبب أضراراً صحية جسيمة تشمل السرطان، واضطرابات الغدد الصماء، وتلف الكبد والكلى، فضلاً عن تلوث النظام البيئي، كما يصعب تصفيتها أو التخلص منها عبر محطات المعالجة".

وأضاف أن مياه النهر "باتت ملوثة جداً، إذ يبدأ التلوث من العاصمة ويصل إلى باقي المحافظات الأخرى التي تسهم في رفع نسب التلوث فيه، لكن بمستويات أقل".

لافتاً إلى أن هذا التلوث "يؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان وبقية الكائنات الحية".

وكشف المرصد العراقي البيئي أن "إحدى الوزارات أصدرت مؤخراً تقريراً لتقييم مستوى جودة المياه في العاصمة بغداد، بتوجيه من جهات عليا، وبعد الانتهاء منه وتقديمه إليها، جرى التحفظ عليه، بعد أن أظهرت نتائجه وجود كوارث لا يمكن الإفصاح عنها في مياه نهر دجلة، الذي يُستخدم مصدراً رئيسياً للاستهلاك البشري اليومي".

داعياً إلى ضرورة إيجاد "حل لهذا الموضوع بأسرع وقت ممكن، بعد تحول مياه دجلة إلى (مكب للنفايات)، مع إمكانية الحفاظ على ما تبقى من مياهه ليكون مصدراً رئيسياً صالحاً للاستهلاك اليومي لمواطني العاصمة والمحافظات الأخرى".