ائتلاف إدارة الدولة يجتمع غداً لحسم ملف الرئاسات بمشاركة نيجيرفان بارزاني

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- يعقد ائتلاف "إدارة الدولة" اجتماعاً حاسماً، غداً الأحد، بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مرشحي منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في العراق.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24" اليوم السبت (7 شباط 2026)، أكد عباس الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن الائتلاف سيجتمع غداً الأحد لمناقشة آليات حسم منصبي رئيسي الوزراء والجمهورية، مشيراً إلى أن الاجتماع سيتطرق أيضاً إلى الأوضاع الداخلية في البلاد وآخر التطورات والمستجدات على الساحة الإقليمية.

من جانبه، أفاد مصدر رفيع في الإطار التنسيقي لـ "كوردستان 24"، بأن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيكون حاضراً في هذا الاجتماع المرتقب، مما يعكس جدية القوى السياسية في تجاوز العقبات الحالية.

وفيما يخص ملف رئاسة الوزراء، شدد الموسوي على تمسك الإطار التنسيقي بمرشحه نوري المالكي، نافياً وجود أي نية للانسحاب رغم التحفظات والمواقف المتباينة محلياً ودولياً. وقال الموسوي: "نوري المالكي لا ينوي الانسحاب، وموقف الإطار التنسيقي واضح وثابت بشأن مرشحه، وكل ما يشاع من سيناريوهات ومعلومات أخرى هي عارية عن الصحة وبعيدة عن الواقع".

جدير بالذكر أن ائتلاف "إدارة الدولة" قد تشكّل في أعقاب انتخابات تشرين الأول 2021، وبعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان. ويضم الائتلاف القوى الرئيسية في "الإطار التنسيقي" (الشيعي)، و"تحالف السيادة" (السني)، بالإضافة إلى الحزبين الكورديين الرئيسيين؛ الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وكان الهدف الأساسي من تشكيل هذا الائتلاف هو كسر حالة الانسداد السياسي التي أعقبت الانتخابات والمضي قدماً في تشكيل الحكومة. ومع ذلك، لا تزال عملية التشكيل تواجه تحديات جسيمة، أبرزها الخلاف بين الحزبين الكورديين على منصب رئيس الجمهورية (استحقاق المكون الكوردي)، والتنافس داخل البيت الشيعي على منصب رئيس الوزراء، وهو ما تسعى القوى المجتمعة غداً إلى حسمه لإنهاء حالة الترقب السياسي في البلاد.