عراقجي: المفاوضات مع واشنطن "انطلاقة جيدة" والمنظومة الصاروخية خط أحمر

منذ 6 دقائق

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الجولة الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة تمثل "انطلاقة جيدة"، معتبراً في الوقت ذاته أن الطريق نحو بناء الثقة بين الطرفين لا يزال طويلاً.

وأوضح عراقجي، في تصريحات صحفية اليوم السبت 7 شباط 2026، أن المحادثات تركزت حصراً على الملف النووي، مؤكداً استعداد طهران للتوصل إلى اتفاق "مطمئن" بشأن تخصيب اليورانيوم.

وشدد الوزير الإيراني على أن مبدأ "التخصيب الصفري" غير قابل للنقاش كونه حقاً سيادياً لإيران، كما جدد رفض بلاده القاطع للتفاوض حول البرنامج الصاروخي، واصفاً إياه بـ"الشأن الدفاعي" الذي لن يُطرح على الطاولة حالياً أو مستقبلاً.

واختتم عراقجي بالإشارة إلى أن حل الملف النووي لن يتم إلا عبر الدبلوماسية، مشروطاً بغياب التهديدات والضغوط، وصولاً إلى نتيجة عادلة تقوم على قاعدة "الربح المتبادل".