كشف تفاصيل صفقة بقيمة 90 مليون دولار بين بغداد وواشنطن لتطوير أمن الحدود

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة جديدة لبيع معدات وخدمات عسكرية للعراق بقيمة تصل إلى 90 مليون دولار، مخصصة لتطوير الأنظمة الأمنية للتفتيش في المنافذ الحدودية.

وبحسب تقارير عسكرية لموقع (Army Technology)، فإن هذه الصفقة ستوفر الدعم اللوجستي والفني لأنظمة (VACIS XPL) التي تستخدمها وزارة الداخلية العراقية للتفتيش الدقيق للمركبات. وتتميز هذه الأنظمة بقدرتها العالية على كشف وتحديد الأسلحة، والذخائر، والمواد المخدرة، والمواد الخطرة مثل (الكيميائية، والبيولوجية، والنووية).

وأشارت التقارير إلى أن المشروع يمتد لعامين ويشمل خدمات "الإصلاح، وتوفير قطع الغيار، وتحديث البرمجيات، والمراقبة على مدار 24 ساعة". وقد تم اختيار شركة "لايدوس" (Leidos) الأمريكية كطرف رئيسي لتنفيذ الأعمال الهندسية والتقنية.

من جانبها، ذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (DSCA) أنها أبلغت الكونجرس بتفاصيل هذه الصفقة، معتبرة أن هذه الخطوة ستعزز من قدرات العراق في مواجهة التهديدات الأمنية الحالية والمستقبلية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة.

ويأتي هذا القرار من واشنطن في وقت يكثف فيه العراق جهوده لتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، ومنع عمليات التهريب ودخول المواد غير القانونية إلى داخل البلاد.



