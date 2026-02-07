بريطانيا تعزز وجودها في شرق المتوسط.. مخاوف من ضربة أميركية ضد إيران

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- نشرت المملكة المتحدة، السبت، طائرات مقاتلة إضافية في قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو البريطاني في قبرص، بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية والجاهزية العسكرية خشية توجيه ضربة أمريكية لإيران، قد تؤدي إلى اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية أن 6 طائرات مقاتلة من طراز إف-35 بي غادرت، الجمعة، قاعدة مارهام الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، متجهة إلى قبرص، لتعزيز الدفاعات الجوية للقاعدة والأراضي ذات السيادة البريطانية في حال تدهورت الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط.

وبحسب الصحيفة، فإن الجيش البريطاني يجري مراجعات دورية لأمن قاعدة أكروتيري، وقد قرر تعزيز عدد الأصول العسكرية المتمركزة فيها في ضوء التوترات المتزايدة في المنطقة، ولا سيما مع تصاعد الحديث عن احتمال توجيه ضربة أمريكية لإيران.

وتنضم طائرات إف-35 المنتشرة حديثًا إلى مقاتلات تايفون الموجودة بالفعل في قبرص، والتي تنفذ مهام عسكرية فوق العراق وسوريا، وفق صحيفة العين.

وأوضحت الصحيفة أن طائرات إف-35 أُرسلت في دور دفاعي بحت لحماية القاعدة، في حين تتمركز طائرات تايفون بشكل دائم ضمن عملية «شيدر» التي تستهدف بقايا تنظيم داعش الإرهابي.

وفي سياق متصل، كانت بريطانيا قد نشرت، الشهر الماضي، 4 طائرات تايفون تابعة للسرب المشترك رقم 12 بين بريطانيا وقطر داخل الأراضي القطرية، بناءً على طلب الحكومة القطرية، التي أشارت آنذاك إلى تصاعد التوترات الإقليمية والحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية.

يأتي هذا التحرك العسكري في وقت تشهد فيه العلاقات بين إيران والولايات المتحدة مسارًا متقلبًا، بين التهديدات المتبادلة ومحاولات خجولة لإحياء المسار الدبلوماسي.

فقد عقد مفاوضون من الجانبين لقاءً مباشرًا في سلطنة عُمان، في خطوة وُصفت بأنها محاولة للابتعاد عن حافة تجدد الصراع، وذلك في ظل حشد عسكري أمريكي كبير في المنطقة.

وكان هذا اللقاء هو الأول من نوعه منذ انضمام الولايات المتحدة إلى الضربات الإسرائيلية التي استهدفت إيران في يونيو/حزيران الماضي، والتي تسببت بأضرار جسيمة لمنشآتها النووية وأدت إلى توقف مسار تفاوضي كان قائمًا آنذاك.