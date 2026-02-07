إلهام أحمد: عملية دمج قوات "قسد" ستتم بمشاركة فاعلة للمقاتلات النساء

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، أن عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع جيش الحكومة ستجري بمشاركة فاعلة من المقاتلات النساء. كما أكدت أن حقوق الشعب الكوردي ستُثبّت في الدستور الجديد، مع مواصلة العمل على إعادة النازحين إلى ديارهم.

السبت، 7 شباط 2026، قالت إلهام أحمد خلال ندوة أقيمت في مدينة قامشلو، إن عملية دمج قوات "قسد" مستمرة، ومن المقرر تشكيل ألوية وفرق عسكرية خاصة في مدينتي الحسكة وكوباني، ستلعب فيها المقاتلات النساء دوراً محورياً وفاعلاً.

وأشارت إلهام أحمد إلى أن عملية الدمج لا تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل تشمل أيضاً منظمات المجتمع المدني، والأنشطة الثقافية، وقضايا اللغة. كما كشفت عن التوجه نحو تعيين لجنة خاصة لصياغة الدستور خلال الفترة المقبلة.

وبشأن الأوضاع الداخلية، قالت المسؤولة في الإدارة الذاتية: "حاولت بعض الأطراف تأجيج نيران الحرب والفتنة بين مكونات المنطقة وكسر إرادة الشعب الكوردي، إلا أن الوحدة التاريخية لشعبنا ووعيه حالا دون تنفيذ تلك المخططات".

وطمأنت إلهام أحمد بأن حقوق الشعب الكوردي ستكون مكفولة ومثبتة في الدستور القادم، وسيتم تحقيق مكاسب كبيرة. كما شددت على أن الجهود مستمرة لحل المشكلات الخارجية وتأمين عودة النازحين إلى عفرين وسري كانيه وكافة المناطق الأخرى.