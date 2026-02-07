حزب الدعوة: الإطار التنسيقي متمسك بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد ائتلاف دولة القانون أن رئيسه نوري المالكي لا ينوي الانسحاب من الترشيح، مشدداً على تمسك الإطار التنسيقي بمرشحه ونفي الأنباء المتداولة بشأن ذلك.



وذكر ائتلاف دولة القانون في بيان مقتصب، اورده حزب الدعوة الإسلامية، اليوم السبت 7 شباط 2026، أن "المالكي لا ينوي الانسحاب والإطار متمسك بمرشحه وكل ما يشاع عارٍ عن الصحة وبعيد عن الواقع".



وكانت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، أفادت الثلاثاء الماضي، بأن واشنطن أبلغت مسؤولين عراقيين، خلال الأيام الماضية، أنها قد تقلص وصول العراق إلى عائدات صادرات النفط إذا تم تعيين نوري المالكي رئيساً للوزراء، في ظل نظرة الولايات المتحدة إليه باعتباره قريباً من إيران، الأمر الذي زاد من الضغط على الإطار التنسيقي، وفقاً للمراقبين.

وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد جدّد تمسكه بالترشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة، رغم الرفض الأميركي لذلك، مشدداً على أن اختيار رئيس الحكومة شأن وطني خاضع لإرادة الشعب والمؤسسات الدستورية.