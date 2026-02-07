آنو جوهر يبحث ملف حماية المكونات والحرية الدينية مع الخارجية الأمريكية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عقد وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، آنو جوهر، سلسلة من الاجتماعات الهامة مع كبار المسؤولين الأمريكيين، سلط خلالها الضوء على أوضاع المكونات الدينية والقومية وضرورة توفير الحماية الدولية لها.

والتقى آنو جوهر في واشنطن بـ داليا تركي، المستشارة الأقدم في وزارة الخارجية الأمريكية، حيث جرى خلال اللقاء بحث مسألة حماية المكونات والتمثيل السياسي للمكون المسيحي في العراق وإقليم كوردستان كمحور أساسي للمباحثات.

وفي جانب آخر من الاجتماع، أشار وزير النقل والاتصالات إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المكونات الدينية والقومية، لا سيما أوضاع الإخوة الإيزيديين. وأكد الجانبان على أهمية ترسيخ مبادئ الحرية الدينية، وحماية حقوق الأقليات، وتعزيز ثقافة التعايش السلمي، مع التشديد على ضرورة استمرار الحوار بين الجهات المعنية لإيجاد حلول جذرية لقضايا المكونات.

يُذكر أن حكومة إقليم كوردستان تُعد ملاذاً آمناً لمختلف المكونات العراقية، ويؤدي آنو جوهر، بصفته ممثلاً بارزاً للمسيحيين في التشكيلة الوزارية التاسعة، دوراً فاعلاً في إيصال صوت الأقليات إلى مراكز صنع القرار العالمي. وتأتي هذه اللقاءات في واشنطن في وقت تعاني فيه المكونات في العراق من إشكاليات في التمثيل السياسي وتحديات أمنية، وسط تطلعات لدعم المجتمع الدولي في سبيل ترسيخ حقوقهم الدستورية.