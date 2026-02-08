جنايات نينوى تقضي بإعدام طبيبٍ قتل زوجته حرقاً داخل سيارتها

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت محكمة جنايات نينوى، حكماً بإعدام بحق الطبيب إسماعيل عطية كرجي، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل زوجته الطبيبة إسراء عزام سليمان بطريقةٍ هزت الأوساط الطبية والاجتماعية في مدينة الموصل.

وتعود وقائع الجريمة إلى منتصف شهر كانون الأول من عام 2025، عندما أقدم الجاني على سكب البنزين على زوجته وهي داخل سيارتها، ثم أضرم النار فيها عمداً وسط ذهول المارة.

ورغم محاولات الكوادر الطبية الحثيثة لإنقاذ حياتها، إلا أن المجنى عليها فارقت الحياة في مطلع شهر كانون الثاني من العام الجاري 2026، متأثرة بحروق بليغة من الدرجات المتقدمة غطت معظم أنحاء جسدها، لتتحول القضية منذ ذلك الحين إلى قضية رأي عام طالبت بالقصاص العادل.



وأوضحت المحكمة أن الحكم بحق المدان صدر استناداً لأحكام المادة 406 / 1/ أ – ج من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.