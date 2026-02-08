المرصد السوري لـ كوردستان24: لليوم الثاني.. نقل سجناء داعش إلى العراق تحت حماية التحالف الدولي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- نقلت قوات "التحالف الدولي"، لليوم الثاني على التوالي، عدداً من عناصر تنظيم داعش من مدينة الحسكة باتجاه الأراضي العراقية، ضمن عملية أمنية مشددة.

وصرح المرصد السوري لحقوق الإنسان لـ كوردستان24، أنه "تم نقل العناصر على متن خمس حافلات، وسط إجراءات أمنية مكثفة، رافقتها مدرعات تابعة لقوات التحالف، بالإضافة إلى تحليق طيران في أجواء المنطقة لضمان تأمين مسار القافلة ومنع أي خروقات محتملة".

وتأتي هذه التحركات في إطار استمرار العمليات المنسقة بين التحالف الدولي والسلطات العراقية لضبط عناصر التنظيم وتأمين المناطق الحدودية بين سوريا والعراق.

يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الانسان رصد يوم أمس عبور 7 حافلات تقل عناصر تنظيم داعش، بمرافقة مدرعات أمريكية، من مدينة القامشلي إلى الحدود مع العراق، تمهيدًا لدخولهم الأراضي العراقية.

ولم تُكشف بعد تفاصيل إضافية حول عدد العناصر المنقولين أو الإجراءات الأمنية المتبعة أثناء النقل، وسط ترقب لمعرفة وجهتهم النهائية والإجراءات المتخذة لضمان السيطرة الأمنية على المناطق الحدودية.