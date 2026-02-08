وفد من الحكومة السورية يصل مطار قامشلو

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وصل وفد من الحكومة السورية إلى مطار قامشلو الدولي، في خطوة تهدف إلى استعادة الإشراف الإداري والفني على المطار، تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية المدنية بشكل كامل في القريب العاجل.

وبحسب مراسل كوردستان 24، يترأس الوفد مروان علي، المسؤول الأمني في محافظة الحسكة، حيث تتركز مهمة الوفد على إجراء الترتيبات اللازمة والتحضيرات الميدانية لإعادة تفعيل المطار ووضعه في الخدمة الفعلية.

وتهدف هذه التحركات إلى إخضاع مطار قامشلو رسمياً لسلطة الطيران المدني في دمشق. ويعمل الفريق التقني والأمني حالياً على تأمين كافة المستلزمات الإدارية والفنية واللوجستية لضمان جاهزية المطار لاستقبال الرحلات الجوية، وعودة النشاط الملاحي إلى طبيعته كما كان في السابق.

يُذكر أن مطار قامشلو الدولي يعد أحد أهم المنافذ الجوية في شمال سوريا، إلا أن أنشطته المدنية تراجعت بشكل حاد منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، حيث اقتصر استخدامه طوال السنوات الماضية على الرحلات العسكرية وبعض الرحلات المدنية المحدودة جداً.

ويرى مراقبون أن عودة المطار للعمل تحت إشراف دمشق تمثل خطوة هامة نحو تطبيع الحركة التجارية والمدنية في المنطقة، ومن شأنها أن تقدم تسهيلات كبيرة لسكان محافظة الحسكة والمناطق المحيطة بها في تنقلاتهم.