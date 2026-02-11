انتهاء اجتماع الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني في بيرمام

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل "كوردستان 24"، هوشمند صادق، بانتهاء الاجتماع الذي عُقد اليوم بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في منطقة بيرمام (صلاح الدين) بأربيل.

الأربعاء، 11 شباط 2026، عقد الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعاً رفيع المستوى في بيرمام. ووفقاً لمعلومات مراسل "كوردستان 24"، بحث الجانبان خلال الاجتماع ملف منصب رئيس الجمهورية وتشكيل التشكيلة الوزارية العاشرة لحكومة إقليم كوردستان.

وصرحت أشواق جاف، عضوة اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني والنائبة في البرلمان العراقي، يوم الاثنين 9 شباط، بأن اجتماعات الأسبوع الماضي بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني تناولت منصب رئيس الجمهورية، حيث تم طرح عدة مقترحات، وتقرر أن تتخذ المكاتب السياسية للحزبين القرار النهائي بشأنها.

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل "كوردستان 24" هوشمند صادق، اليوم، بأن المحورين الرئيسيين لاجتماع الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني سيتركزان على منصب رئيس جمهورية العراق وخطوات تشكيل التشكيلة الوزارية (الكابينة) العاشرة لحكومة إقليم كوردستان. ورغم رغبة الجانبين في التوصل إلى اتفاق، إلا أنهما لم يتفقا حتى الآن على مرشح مشترك لمنصب رئيس الجمهورية.

وأشار المراسل إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يشدد على أن ملفي المناصب في بغداد وأربيل هما "حزمتان منفصلتان" ولا ينبغي الخلط بينهما. وفي المقابل، يتم الحديث عن سيناريو "المرشح الثالث" على غرار الدورة السابقة، في حال عدم توصل الحزبين إلى اتفاق نهائي بشأن مرشحيهما."