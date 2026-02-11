خالد شواني: لن يتم إرسال أي سجين من "داعش" إلى إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربیل (کوردستان24)-كشف وزير العدل العراقي أن عملية نقل سجناء تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق مستمرة، وقد تجاوز عددهم خمسة آلاف سجين، مؤكداً أن هؤلاء السجناء لن يُنقلوا إلى سجون إقليم كوردستان، بل سيخضعون للمحاكمة أمام هيئة قضائية خاصة.

الأربعاء 11 شباط/فبراير 2026، صرح وزير العدل العراقي، خالد شواني، للصحفيين بأن مسلحي "داعش" الذين يتم نقلهم من سوريا إلى العراق، لن يُرسلوا بأي شكل من الأشكال إلى سجون إقليم كوردستان. وأوضح أن سجني "جمجمال" و"سوسة" مخصصان للجرائم العامة وليس قضايا الإرهاب، لذا سيتم الاحتفاظ بمسلحي التنظيم في سجون مخصصة للإرهاب تقع في وسط وجنوب العراق.

وحول إحصائيات السجناء المنقولين، كشف وزير العدل أنه تم حتى الآن نقل 5 الاف و 46 سجيناً من عناصر "داعش" من سوريا إلى العراق، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى ستة آلاف شخص. وأشار إلى أن جميع هؤلاء السجناء يخضعون لإشراف مجلس القضاء الأعلى، وسيتم محاكمتهم من قبل هيئة قضائية مختصة في العراق.

وفي جانب آخر من حديثه، ذكر خالد شواني أن معظم السجناء يحملون جنسيات أجنبية وينتمون لنحو 60 دولة مختلفة. وأكد وجود تنسيق وتواصل مستمر مع التحالف الدولي والدول المعنية لاستعادة رعاياهم بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية بحقهم.

وكانت القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت في الأربعاء 21 كانون الثاني/يناير 2026، عن بدء عملية جديدة لنقل معتقلي تنظيم "داعش" من شمال شرق سوريا إلى العراق، وذلك لضمان بقائهم في مراكز احتجاز آمنة.

وبحسب البيان، فقد بدأت العملية بالفعل، حيث قامت القوات الأمريكية بنجاح بنقل 150 سجيناً من أحد سجون الحسكة في سوريا إلى مكان آمن داخل الأراضي العراقية. وتهدف الخطة إلى نقل حوالي 7 آلاف مسلح معتقل من "داعش" من سوريا إلى السجون الخاضعة لسيطرة الحكومة العراقية.