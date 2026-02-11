رئيس حكومة كوردستان يستقبل سفير الكويت لدى العراق

منذ 17 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 11 شباط (فبراير) 2026، سفير دولة الكويت لدى العراق حسن محمد الزمان.

وخلال اللقاء، الذي حضره القنصل العام الكويتي في الإقليم عثمان الداوود، نقل السفير تحيات أمير دولة الكويت وولي العهد إلى رئيس الحكومة، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتمتين أواصر التعاون في مختلف المجالات.

من جانبه، شدد رئيس الحكومة على ضرورة المضي قدماً في توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان ودولة الكويت، معرباً عن رغبة حكومة الإقليم في تنمية آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.

كما تناول المحور الآخر من اللقاء، بحث الوضع العام في العراق، والمشاورات الجارية بشأن انتخاب رئيس الجمهورية ومساعي تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.