البرلمان الأوروبي يوافق على قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا

منذ ساعتين

أربیل (کوردستان24)-وافق البرلمان الأوروبي الأربعاء على قرض بقيمة 90 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، ولا سيما في مجال شراء الأسلحة.

وأيد أعضاء البرلمان الأوروبي القرض الذي يشمل العامين 2026 و2027، بأغلبية 458 صوتا مقابل 140 معارضا وامتناع 44 عضوا عن التصويت.

وسيوفَّر التمويل من خلال قرض من الاتحاد الأوروبي عبر الأسواق المالية، على أن تُسدد فوائده التي تبلغ حوالى ثلاثة مليارات يورو سنويا من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

ولن يؤثر ذلك على مساهمات الميزانية لكل من الجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا التي لا تشارك في هذه الآلية.

ينص الاتفاق على أن أوكرانيا لن تسدد للاتحاد الأوروبي إلا بعد أن تدفع روسيا تعويضات الحرب، أي بعد انتهاء النزاع.

ستستخدم كييف 60 مليار يورو للاستثمار في القدرات الصناعية الدفاعية وشراء المعدات العسكرية.

وستستخدم أوكرانيا 30 مليار يورو لتغطية احتياجاتها من الميزانية، في خطوة مرهونة بإجراء إصلاحات.



المصدر: وکالة ألانباء ألفرنسیة