الرئيس بارزاني يستقبل فيكتوريا تايلور في مصيف صلاح الدين

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء في مصيف صلاح الدين، فيكتوريا تايلور نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابقة لشؤون (العراق وإيران) والمسؤولة الحالية عن مبادرة العراق في "المجلس الأطلسي" (Atlantic Council).

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان الأوضاع الراهنة في المنطقة بشكل عام، والعملية السياسية في العراق، وآخر جهود الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بالإضافة إلى العلاقات بين أربيل وبغداد.

كما تناول اللقاء الأوضاع في سوريا و"روج آفا" (غرب كوردستان) والمستجدات الحاصلة هناك.

وأشارت تايلور إلى الدور المهم للرئيس بارزاني في مساعيه مع دمشق وقوات سوريا الديمقراطية وممثل الرئيس الأمريكي لشؤون سوريا من أجل تثبيت وقف إطلاق النار واعتماد لغة الحوار لحل المشكلات، مثمنةً تلك الجهود عالياً.

من جانبه، قال الرئيس بارزاني: نريد استقرار السلام والأمان في سوريا وغرب كوردستان، واستمرار وقف إطلاق النار بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، وأن يلتزم الطرفان بتنفيذ بنود الاتفاق المبرم بينهما لإنهاء الحرب والتوتر.

وأضاف: في هذا السبيل، بذلنا كل ما بوسعنا من حيث الوساطة بين الطرفين وتقديم المساعدات الإنسانية للمنكوبين والمتضررين.