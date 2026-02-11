بيشوا هوراماني: وزارة المالية بدأت التحضيرات لرواتب شهر شباط

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24) – كشف المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، عن فحوى اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة أن الاجتماع ناقش عدة قضايا، منها ملف التعداد السكاني، وأوضاع السجناء السياسيين في الإقليم، بالإضافة إلى حصة الإقليم من المواد الغذائية (السلة الغذائية).

وقال هوراماني: "نوقش موضوع التعداد السكاني باستفاضة خلال الاجتماع، حيث كان هناك اتفاق مسبق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية يقضي بعدم نشر أي بيانات أو إحصائيات تتعلق بالتعداد السكاني إلا بتوافق الطرفين".

وأشار إلى أن وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية أجرت تعديلات وتغييرات تخص التبعية الإدارية لبعض المناطق، وهو ما رفضته حكومة إقليم كوردستان.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث باسم الحكومة أن رئيس مجلس وزراء الإقليم وجّه كلاً من رئيس ديوان مجلس الوزراء ووزير التخطيط باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص قضية التعداد السكاني.

وبشأن رواتب الأشهر المقبلة، كشف هوراماني أن وزارة المالية في إقليم كوردستان بدأت بالفعل التحضيرات الخاصة برواتب شهر شباط (فبراير)، وذلك بهدف إرسال قوائم الرواتب إلى بغداد في أقرب وقت ممكن.