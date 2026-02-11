أنقرة تنفي التدخل في شؤون العراق وتؤكد: تصريحات فيدان أُخرجت من سياقها

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أن بعض وسائل الإعلام العراقية حرّفت تصريحات الوزير هاكان فيدان.

وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كتشلي إن "بعض التصريحات التي أدلى بها الوزير هاكان فيدان، خلال مقابلة على إحدى القنوات التلفزيونية بتاريخ 9 شباط 2026، تم تحريفها من قبل بعض وسائل الإعلام في العراق".

وأضاف: نؤكد في كل مناسبة أننا نهدف إلى المضي قدماً في تطوير التعاون المؤسسي والبنّاء المثمر الذي أقمناه مع العراق في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن ومكافحة الإرهاب، خلال الفترة المقبلة.

لافتاً إلى أن التصريحات التي أدلى بها فيدان، تهدف إلى لفت الانتباه والتهديد الذي يشكله حزب العمال الكوردستاني على وحدة أراضي العراق وأمنه "حيث رسخ وجوده في أجزاء من الأراضي العراقية، لا سيما في سنجار ومخمور وقنديل".

وقال: نرفض تحريف تصريحات الوزير فيدان من قبل بعض الجهات، وإخراجها من سياقها وتصويرها على أنها تدخل في الشؤون الداخلية للعراق.

مؤكداً "دعم تركيا لوحدة أراضي العراق وسيادته، بوصفه بلداً جاراً لنا".

وأمس الثلاثاء، أبلغت وزارة الخارجية العراقية، السفير التركي لدى بغداد، أنيل بورا إينان، احتجاجها الرسمي على التصريحات الإعلامية الأخيرة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، واصفةً إياها بـ"التدخل في الشأن الداخلي" و"التجاوز للأعراف الدبلوماسية".

جاء ذلك خلال استقبال وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم، للسفير التركي في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد، على خلفية مقابلة أجراها فيدان مع قناة "CNN" التركية في التاسع من شباط الجاري.

وذكرت الخارجية في بيان لها، أن السفير بحر العلوم أعرب عن استياء العراق من المضمون المتداول لتلك التصريحات، مؤكداً أنها تسيء إلى طبيعة العلاقات الودية بين البلدين الجارين. وشدد الوكيل على أن العراق "دولة مؤسسات ذات نظام ديمقراطي دستوري راسخ"، مشيراً إلى أنه لا يمكن مقارنة الوضع العراقي بأنظمة سياسية أخرى تختلف عنه في التكوين والمسار.

وفي ملف السيادة، أكد بحر العلوم أن قضية سنجار وكافة المناطق العراقية هي "شأن وطني خالص" تديره الدولة وفق أولوياتها وآلياتها القانونية، مؤكداً رفض بغداد لأي محاولات خارجية لفرض حلول أو توظيف هذه الملفات لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.