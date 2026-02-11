مصدر في الديمقراطي الكوردستاني ينفي التوصل لاتفاق حول منصب رئيس الجمهورية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- نفى مصدر مسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة بشأن حصول اتفاق نهائي حول حسم منصب رئيس الجمهورية، واصفاً تلك التقارير بأنها "غير دقيقة".

وأكد المصدر في تصريح صحفي، أنه "حتى هذه اللحظة، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق رسمي أو نهائي مع الأطراف السياسية بخصوص تسمية مرشح لمنصب رئيس الجمهورية".

مشيراً إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة ضمن الأطر السياسية المعمول بها.

وأضاف المصدر أن "ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول حسم الملف هو أخبار عارية عن الصحة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة".

يتزامن ذلك، مع عقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً في مصيف بيرمام (صلاح الدين) بأربيل.

جاء الاجتماع كخطوة مفصلية لبحث ملفي منصب رئيس جمهورية العراق وتشكيل الكابينة الوزارية العاشرة لحكومة إقليم كوردستان.

ويأتي ذلك اللقاء استكمالاً لسلسلة مباحثات جرت الأسبوع الماضي، والتي أكدت خلالها أشواق جاف، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن الجانبين استعرضا عدة مقترحات حيال منصب الرئاسة، مع ترك حسمها للمكاتب السياسية للحزبين.

ورغم وجود رغبة مشتركة في إنهاء حالة الانسداد، إلا أن الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن مرشح موحد لمنصب رئيس الجمهورية.

وفي الوقت الذي يصر فيه الديمقراطي الكوردستاني على ضرورة الفصل بين ملف المناصب في بغداد وملف تشكيل الحكومة في أربيل باعتبارهما حزمتين مستقلتين، يبرز سيناريو "المرشح الثالث" كخيار مطروح على الطاولة في حال تعذر التوافق بين القطبين الرئيسيين، وهو سيناريو يحاكي ما شهدته الدورات السياسية السابقة لضمان كسر الجمود والمضي قدماً في الاستحقاقات الدستورية.