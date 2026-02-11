الولايات المتحدة تدرج العراق و21 دولة أخرى ضمن قائمة الوجهات الأكثر خطورة للسفر

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أصدر مكتب الشؤون القنصلية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أحدث تصنيف للدول المدرجة ضمن "المستوى الرابع" من الخطورة، محذراً مواطنيه من السفر إليها بشكل قطعي. وقد شملت القائمة العراق وإيران وعدة دول أخرى في المنطقة.

وفقاً لأحدث تنبيه صادر عن منصة (TravelGov) التابعة للحكومة الأمريكية، يوم الأربعاء 11 شباط/ فبراير 2026، فإن "المستوى الرابع" يمثل أعلى درجات التحذير، وهو ما يعني صراحةً "عدم السفر". ويعزى هذا القرار إلى تدهور الأوضاع الداخلية في تلك الدول، ومحدودية قدرة الولايات المتحدة على تقديم المساعدة لمواطنيها في حالات الطوارئ؛ لذا تجدد واشنطن تأكيدها على أن هذه المناطق خطرة، وتشدد على ضرورة امتناع الأمريكيين عن زيارتها لأي غرض كان.

وتضمنت القائمة الجديدة العراق وإيران، إلى جانب سوريا ولبنان واليمن في منطقة الشرق الأوسط. كما شمل التحذير كلاً من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا في أوروبا، بالإضافة إلى كوريا الشمالية وأفغانستان وبورما (ميانمار) في قارة آسيا.

وفي السياق ذاته، ضمت القائمة عدداً كبيراً من الدول الأفريقية، من بينها: ليبيا، الصومال، السودان، جنوب السودان، مالي، النيجر، بوركينا فاسو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، علاوة على فنزويلا وهايتي في القارة الأمريكية، حيث جرى تصنيفها جميعاً كمناطق عالية الخطورة على المسافرين حاملي الجنسية الأمريكية.