إطلاق أول مؤسسة إيزيدية مرخّصة في سوريا… خطوة لتعزيز الثقافة والمصالحة والتنمية

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المؤسسة الإيزيدية للثقافة والتنمية انطلاق أعمالها رسمياً كأول مؤسسة إيزيدية مرخّصة في سوريا، في خطوة وصفت بأنها محطة مهمة على المستويين الإنساني والثقافي، تهدف إلى خدمة المجتمع الإيزيدي بشكل خاص والمجتمع السوري عموماً.

وأكدت المؤسسة أنها تعمل كمنظمة إنسانية مستقلة غير ربحية وغير سياسية، ملتزمة بالمعايير الإنسانية الدولية، واضعة كرامة الإنسان وحقوقه في صلب أولوياتها، دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللغة أو الجنس أو الانتماء.

وبيّنت أن من أبرز أهدافها تعزيز الهوية والثقافة الإيزيدية وتوثيقها في مناطق تواجدها، إلى جانب التعريف بالتنوع الثقافي السوري، وتنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية، وتشجيع التبادل الثقافي بما يسهم في ترسيخ قيم التنوع والتفاهم المشترك.

كما أشارت إلى سعيها لدعم المصالحة الوطنية وتعزيز التعايش السلمي، والمساهمة في حماية حقوق الإنسان، والتصدي لخطاب الكراهية ومظاهر التحريض والانقسام المجتمعي، ونشر ثقافة الاحترام المتبادل وقبول الآخر.

وفي الجانب الإنساني، أوضحت المؤسسة أنها ستعمل على مساندة الفئات الأكثر تضرراً من الحرب والعنف، عبر التنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، وتقديم الدعم القانوني والنفسي والتعليمي، وتنفيذ برامج تمكين وبناء قدرات للشباب والنساء والأطفال.

وأكدت المؤسسة، ومقرها الحسكة، أن انطلاقها يمثل رسالة أمل ودعوة للعمل المشترك من أجل بناء مجتمع يسوده التسامح والعدالة والكرامة الإنسانية، وتحقيق مستقبل أكثر أمناً واستقراراً لجميع السوريين.