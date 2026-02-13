وزارة العدل: نقل 5064 عنصراً من سجناء داعش إلى السجون العراقية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أدلت وزارة العدل، اليوم الجمعة، ببيانات حديثة تستعرض خفايا عملية نقل العناصر الإرهابية من الأراضي السورية وآليات احتجازهم، مؤكدة في الوقت ذاته أن ميزانية إطعام هؤلاء المعتقلين تقع بالكامل على عاتق التحالف الدولي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل العراقية أحمد لعيبي لوكالة الانباء العراقية اليوم الجمعة 13 شباط 2026، أن "المسارات الحكومية المتبعة في ترحيل الإرهابيين من سوريا إلى العراق تمضي وفق سياقات قانونية سليمة"، مبيناً أن "الإحصائية الإجمالية للمنقولين بلغت حتى الآن 5064 إرهابياً، يتوزعون بين أكثر من 270 عنصراً من الجنسية العراقية، وما يزيد على 3 آلاف عنصر سوري، فيما تعود البقية لجنسيات أجنبية وعربية مختلفة".

وتابع لعيبي أن "السلطات قامت بإيداع جميع هؤلاء العناصر في سجن موحد، تمهيداً لمباشرة التحقيقات معهم وعرضهم على القضاء لصدور الأحكام بحقهم وفقاً للقوانين العراقية النافذة"، لافتاً إلى أن "الدور العراقي محوري ضمن التحالف الدولي ضد داعش، وأن استلام العراق لهؤلاء المحتجزين وتوفير مراكز حجز لهم جاء استجابة لطلب رسمي من قبل التحالف".

من جانبه، أشار المتحدث إلى تأكيدات وزير العدل خالد شواني بأن "كافة الترتيبات المتعلقة بملف هؤلاء الإرهابيين أُنجزت بتنسيق وثيق مع الجانب الدولي"، مشدداً على أن "فاتورة طعام عناصر تنظيم داعش الإرهابي المودعين في السجون يتحملها التحالف الدولي حصراً، ولا تتحمل الدولة العراقية أي أعباء مالية في هذا الجانب".