طقس كوردستان.. توقعات باستمرار الامطار وانخفاض درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، عن توقعات حالة الطقس ليومي الجمعة والسبت، مؤكدة استمرار هطول الأمطار في مناطق متفرقة، مع احتمال تحولها إلى زخات غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في بعض الأوقات.

وذكرت المديرية في بيان لها، اليوم الجمعة 13 شباط 2026، أن الأجواء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة كلياً في معظم المناطق، مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة وبشكل متقطع في حدود محافظة دهوك والمناطق الجبلية التابعة لمحافظة السليمانية.

وأضاف البيان أن طقس يوم غدٍ السبت سيكون غائماً بالكامل، حيث ستبدأ الأمطار بالهطول في وقت مبكر من الصباح في محافظة دهوك، لتتسع رقعتها لاحقاً وتشمل أغلب مناطق الإقليم. وأشارت المديرية إلى أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة، لكنها قد تتحول في أوقات معينة إلى زخات غزيرة (ليرمة) مصحوبة بهزيم الرعد.

درجات الحرارة المتوقعة لليوم الجمعة:

أربيل: 18 درجة سيليزية

بيرمام: 13 درجة سيليزية

سوران: 16 درجة سيليزية

حاجي عمران: 8 درجات سيليزية

السليمانية: 16 درجة سيليزية

جمجمال: 18 درجة سيليزية

دهوك: 17 درجة سيليزية

زاخو: 17 درجة سيليزية

حلبجة: 17 درجة سيليزية

كرميان: 20 درجة سيليزية